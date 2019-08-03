نادي ألميريا تحت سيطرة تركي آل الشيخ.. 5 معلومات مثيرة ومفاجئة عن النادي الإسباني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ في الساعات الماضية عن سيطرته على نادي ألميريا الإسباني، ليكون بذلك أول مالك عربي بنسبة 100% لإحدى الأندية الأوروبية، وذلك بعدما عقد رئيس هيئة الترفيه صفقة مع المالك السابق لنادي ألميريا “ألفونسو جارسيا” وليصبح بذلك هو المالك الوحيد للنادي، بعدما دفع تركي آل الشيخ نحو 20 مليون يورو نقدًا لجارسيا، بالإضافة إلى دفع آل الشيخ نحو 7 مليون يورو أخرى لتسوية ديون نادي ألميريا الإسباني.

ويذكر بأن نادي نادي ألميريا يلعب في دوري الدرجة الإسباني، ولكنه أعتاد على المشاركة في بطولة الليجا في السنوات الماضية، ولذا فإن المستشار تركي آل الشيخ يجهز لعقد صفقات قوية للفريق خلال الأيام المقبلة، من أجل أن ينجح نادي ألميريا في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في أقرب وقت ممكن.

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل صفقة نادي ألميريا

أكد موقع نادي ألميريا على شبكة الإنترنت، بأن تركي آل الشخ سوف يضخ نحو 200 ألف يورو خلال الساعات المقبلة من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة لمساعدة النادي على العودة من جديد لمنافسات بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الإعلامية، بأن جماهير نادي ألميريا سعيدة للغاية بقيام تركي آل الشيخ بشراء النادي الذي يقع في جنوب إسبانيا، وتأمل الجماهير في أن يدعم تركي آل الشيخ نادي ألميريا، بعدد من اللاعبين المميزين خلال الشهور المقبلة، حتي ينجح النادي مرة أخرى في الصعود إلى الليجا والعودة للأضواء من جديد.

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5 معلومات يجب أن تعرفها عن نادي ألميريا

يقع نادي ألميريا الإسباني في المدينة التي تحمل نفس الإسم، وهي مدينة أندلسية وعاصمة لمقاطعة ألميريا الإسبانية، والتي تقع في جنوب شرق المملكة الإسبانية وبالتحديد على شواطئ البحر المتوسط، وكان نادي ألميريا قد تأسس في يوم 28 يونيو 2001، وذلك بعدما تم نادي ألميريا الرياضي ونادي مجموعة ديبورتيفو ألميريا اللذان كانا يمثلان المدينة الإسبانية قبل ذلك.

ويذكر بأن نادي ألميريا يخوض مبارياته في بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني على ملعب يدعى “مديترنيانو” والذي يعني “البحر المتوسط”، ويسع هذا الملعب إلى نحو 15 ألف مشجع ومشاهد، وقد تم إفتتاح الملعب لأول مرة في عام 2004، ومنذ ذلك الحين هو الملعب الرسمي للنادي.

تركي آل الشيخ يتعهد بعودة نادي ألميريا إلى الليجا قريبًا

كان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن بأنه سيدعم نادي ألميريا بشكل قوي حتى يعود الفريق إلى بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني في القريب العاجل، مشددًا على كون النادي سوف يشهد طفرة كبيرة على كافة المستويات خلال السنوات القليلة المقبلة، وربما نراه ينافس على البطولات في الفترة المقبلة