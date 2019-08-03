إيقاف ليونيل ميسي وتغريمه 50 ألف دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لعقوبة قاسية، بعد الأحداث التي وقعت خلال بطولة “كوبا أميركا” بالبرازيل مؤخرا.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونيمبول”، قرر في بيان رسمي، إيقاف ليونيل ميسي، ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار، وبذلك لن يتمكن اللاعب من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر.

ميسي كان قد تعرض للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة “كوبا أميركا” الأخيرة أمام تشيلي وهو ما جعله ينفجر غاضبا، ليتهم مسئولي الاتحاد بالفساد.

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اللاعب قال في تصريحات بعد طرده: يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف (البرازيل)، الفساد والحكام يمنعون الناس من الاستمتاع بكرة القدم وهم يدمرونها، لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد.

الاتحاد الأرجنتيني يحق له الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن اللاعب مرشح هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية بجانب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.