شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يتم عامه الـ44.. تاريخ من الإنجازات لمدافع أسطوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل وائل جمعة، المدافع الأسطوري للأهلي والمنتخب الوطني الأول، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ44.

واحتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع «فيس بوك» بهذه المناسبة، حيث نشرة صورة للصخرة وائل جمعة، كتب عليها: «نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

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ولعب وائل جمعة في صفوف الأهلي بداية من موسم 2001 قادمًا من نادي غزل المحلة، واعتزل مرتديا القميص الأحمر في عام 2014، فيما تخلل هذه الفترة اللعب لفريق السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحقق «جمعة» عدد كبير من البطولات على المستوى المحلي والأفريقي مع النادي الأهلي، فحصد مع الفريق الأحمر 8 ألقاب لبطولة الدوري و3 لكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقية 6 مرات وكأس السوبر المصرية 7 مرات، وبرونزية مونديال الأندية.

كما تألق «جمعة» في صفوف المنتخب الوطني، ونال معه لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام «2006- 2008- 2010»، وفاز بكأس العالم العسكري عام 2001.