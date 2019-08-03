شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انتظام الثلاثي «إكرامي ومحمود وسعد» في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزًا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف: «اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة.

وكان شريف إكرامي أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، حيث نفذ جزءًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

Advertisements

أما بالنسبة للاعب محمد محمود، فأكد الجهاز الفني أنه يحتاج إلى شهر، لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي إلى تدريبات الكرة.

وأضاف: «اللاعب يسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية».

وأوضح أن اللاعب يؤدي يوميًا تدريبات تأهيلية في «الجيم» ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب، بجانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وفيما يخص مادفع الفريق سعد سمير، فينتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وعاد سعد سمير من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات الكرة.