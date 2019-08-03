شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يواصل التأهيل في «الجيم».. وبرنامج بدني لثنائي الزمالك الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل.

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وضع طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق، برنامجًا خاصًا للمغربي محمد أوناجم، المنضم مؤخرًا للفريق، حيث طلب «يحيى» من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب.

كما خضع محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر العائد للزمالك، لتدريبات في صالة الجيمانزيوم، بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.