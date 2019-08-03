شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن تدريب الزمالك مؤقتًا: لو طلبني 24 ساعة فقط سأوافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق يحيى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إنه لا يعنيه أبدًا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك.

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وشدد «يحيى»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك على أن «قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك، وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك، وكنت مستعدا لقبول المهمة ولو لمدة ٢٤ ساعة فقط».

وأضاف «يحيى»: «سأخوض مباراة بطل الصومال، وبعدها سأرحل، ولو طلبني الزمالك في أي وقت سألبي النداء».

ووجه «يحيى» الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تحمله مسؤولية صناعة فريق قوي، مشيرًا إلى أن الفريق سيكون جاهز للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.