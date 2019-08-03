شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجواير» يقترب من «يونايتد».. تعرف على أغلى المدافعين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة ضم المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير، بعد أكثر من شهرين من المحاولات لانتداب اللاعب، وبعد الدخول في منافسة مع مانشستر سيتي على ضم قلب دفاع ليستر سيتي، الذي أصبح الآن في طريقه كي يكون أغلى مدافع في عالم كرة القدم، مع إشارة جميع التقارير الصحفية إلى أن الصفقة ستكلف الشياطين الحمر ما يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني، وقد تصل إلى 85 مليون.

ودخل مانشستر يونايتد بثقله لضم المدافع القوي من أجل تدعيم صفوف الفريق الدفاعية، في ظل تراجع مردود دفاع الفريق خلال الموسم الماضي، الذي قدم خلاله «يونايتد» نتائج كارثية، وأرقام غير مسبوقة على مستوى الدفاع.

وجاءت إصابة المدافع الإيفواري إيريك بايلي خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد لتعقد الأمور أكثر على المدرب أولي جونار سولسكاير، الذي بات في حاجة لمدافع، مع غياب بايلي لفترة تتراوح بين 4 و5 أشهر، وهو ما جعل إدارة النادي ترضخ لمطالب ليستر سيتي بعد أن كان اليونايتد مصمم على دفع 70 مليون جنيه إسترليني فقط، دون زيادة المبلغ المعروض.

في السياق التالي نستعرض أغلى المدافعين في عالم كرة القدم..

بنجامين ميندي (من موناكو إلى مانشستر سيتي):

كان صيفًا مجنونًا لنادي مان سيتي في عام 2017 مع كسر النادي للرقم القياسي في شراء مدافع لأكثر من مرة مع شراء جون ستونز، كايل واكر، ثم بنجامين ميندي في صفقة دفع خلالها النادي الإنجليزي ما يزيد عن 50 مليون جنيه إسترليني لشراء الظهير الأيسر الفرنسي في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم وقتها.

Advertisements

إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو إلى مانشستر سيتي):

تعاقد مان سيتي مع لاعب أتلتيك بيلباو، إيمريك لابورت، في صفقة دفع خلالها النادي الإنجليزي شرط اللاعب الجزائي بالكامل لانتدابه من العملاق الباسكي في يناير 2018، وهو ما كلف مان سيتي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني، ليكون في وقتها ثاني أغلى مدافع في العالم.

ماتياس دي ليخت (من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس):

أحد صفقات الصيف الحالي (2019) والتي تخص احد الأسماء التي شهدت حربًا مطولة على انتدابه من كبار الأندية في عالم كرة القدم، قبل ان يحسم المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت امره ويختار الإنضمام لصفوف يوفنتوس بطل إيطاليا بعد اكثر من 6 اشهر من التكهنات حول مستقبله، لكن بطل إيطاليا دفع مبلغ ضخم لإنتداب مدافع أياكس الذي اصبح حاليًا ثالث اغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

لوكاس هيرنانديز (من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ):

الظهير الأيسر والمدافع الفرنسي الذي أبهر الجميع بأدائه في كأس العالم 2018، ظل هدفًا ثابتًا للعملاق البافاري في سوق الانتقالات، وهو ما اجبر النادي الألماني على الإتفاق على دفع شرطه الجزائي كاملًا لنادي أتلتيكو مدريد في بداية العام الحالي والبالغ قدره 68 مليون جنيه إسترليني، لضمان الحصول على خدماته في صيف 2019.

فيرجيل فان دايك (من ساوثهامبتون إلى ليفربول):

حتى اللحظة، يعتبر المدافع الهولندي الدولي ولاعب نادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، هو أغلى مدافع في العالم عندما دفع نادي ليفربول 75 مليون جنيه إسترليني في نهاية عام 2017 لضم اللاعب من صفوف ساوثهامبتون، في صفقة اثارت جدلًا كبيرًا مع الرقم الضخم المدفوع، لكن الهولندي خلال تلك الفترة برهن على قدراته وإمكانياته وإضافته الكبيرة لدفاع ليفربول، وقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين والتتويج باللقب في عام 2019، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا خلال موسم 2018/2019.