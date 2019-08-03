الوليد بن طلال يتدخل لحسم صفقة نجم كولومبيا للهلال

تمكن نادي ” بورتو ” من خطف صفقة متوسط الميدان الكولومبي ماتيوس أوريبي، نجم أمريكا المكسيكي، من الهلال.
حيث كشفت صحيفة “ O Jogo ” البرتغالية، أن ” بورتو ” سوف يتعاقد مع ” أوريبي ” البالغ من العمر 28 سنة لمدة 4 سنوات، حتى عام 2023.
فيما ذكر الإعلامي بسام اللحياني، عن تدخل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال بشكل عاجل؛ لحسم صفقة التعاقد مع ” أوريبي ” وخطفه من بورتو البرتغالي.
وقال ” للحياني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الصفقة قد تكلف نادي الهلال، مبلغ 10 ملايين يورو، وهو السعر الذي حدده فريق أمريكا للتخلي عن اللاعب الكولومبي”.
يذكر أن الهلال يجد منافسة شرسة من ” بورتو ” ، والذي قدم عرض رسمي إلى أمريكا قدر بـ8.5 مليون يورو، للتعاقد مع أوريبي.
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