رد روما على سخرية ” زينيت ” في إعلان التعاقد مع مالكوم

علق نادي روما الإيطالي على سخرية زينيت سانت بطرسبرغ الروسي منه، في إعلان الأخير تعاقده مع الجناح البرازيلي مالكوم من نادي برشلونة الإسباني.
وعرض زينيت مقطع فيديو، أعلن من خلاله تعاقده مع مالكوم من برشلونة، وبدا في مقطع الفيديو أن مالكوم لعب لنادي روما، رغم أن ذلك لم يحدث.
واتفق روما مع بوردو ومالكوم على انتقال اللاعب البرازيلي إلى الذئاب الصيف الماضي، لكن برشلونة اقتحم الصفقة ونجح في خطف اللاعب من روما في اللحظات الأخيرة، ما جعل روما محط سخرية من كثير من المتابعين.
وقال روما في رده على تغريدة زينيت: ” فخورون جدًا بتواجدك معنا يا مالكوم، اذهب الآن وأحضر كل تلك العظمة إلى الدوري الروسي، حظًا سعيدًا “.
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