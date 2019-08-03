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تشيلسي يكشف عن خليفة هازارد فى الفريق

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أعلن نادى الإنجليزي، اليوم السبت، عن أرقام قمصان لاعبو الفريق فى الموسم الجديد 2019 – 2020، والذى سوف ينطلق الأسبوع المقبل، بلقاء الجولة الأولى من منافسات الممتاز.

وكشف الموقع الرسمى لنادى تشيلسى عن أرقام قمصان نجوم الفريق فى الموسم الجديد، إذ حصل النجم البرازيلى ويليان، على القميص رقم 10، الذى كان يرتديه النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذى انضم لصفوف نادى الإسبانى، الصيف الحالى.

ويرتدى النجم الأمريكى الجديد كريستيان بولسيتش، القادم من صفوف نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، القميص رقم 22، بينما حصل المهاجم الشاب تامى إبراهام على القميص رقم 9 خلفا للمهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ويفتتح البلوز بقياده مدربه الجديد النجم السابق للفريق فرانك لامبارد، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة قوية أمام مضيفه نادى مانشستر يونايتد، يوم 11 أغسطس الجارى، على ملعب :أولد ترافورد”، معقل اليونايتد.

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