رئيس الترجي: نحن أبطال إفريقيا ونستعد للسوبر الأفريقي

أكد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي ثقته الكاملة في عدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل القرار النهائي الذي سيصدر بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

واجتمع حمدي المدب رئيس الترجي بهيئة الدفاع أمس الجمعة لمناقشة قرار المحكمة الرياضية الدولية بإسناد القضية إلى كاف، مع إلغاء القرار الذي أصدرته بأعادة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد.

قال المدب في تصريحات صحفية إنه واثق من عدالة كاف خاصة أن الترجي لم يكن طرفا في الأزمة، لاسيما وأن فريقه لم يتسبب في تعطيل تقنية الفيديو والحكم اعترف بذلك أمام المحكمة الرياضية.

أضاف: “نحن نستعد للسوبر الأفريقي والجميع يعلم أن الترجي هو بطل إفريقيا، من يريد أن يشتكي حتى يفوز بتعاطف الجمهور له مطلق الحرية ولكن الواقع غير ذلك”.

واختتم حديثه قائلا: “منتظرون قرار كاف ولكننا لدينا ثقة كبيرة في أن القرار سيكون عادلا”.