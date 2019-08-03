الوحدة الإماراتي يتجه اليوم إلى الرياض لمواجهة النصر .. ويعلن عن قائمتة

يغادر فريق الوحدة الإماراتي مساء اليوم إلى الرياض بطائرة خاصة، لمواجهة نادي النصر يوم الاثنين المقبل على استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وكان الفريق استأنف تدريباته أمس ويختتمها على ملعبه اليوم قبيل التوجه إلى المطار.
ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء المدافع أحمد راشد الذي يجري جراحة في العضلة الأمامية بألمانيا يوم المباراة،
وقد أعلنت الإدارة عن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون لخوض المباراة وهم محمد الشامسي، راشد علي ، عيسى علي ، سلطان برغش، حمدان الكمالي، خالد إبراهيم، عبد الله الكربي، الحسين صالح، شانج رييم، ماجد حسن، حسين عباس، ميلسي، إسماعيل مطر، عبد الله أحمد، فواز عوانة، ليوناردو ، منصور الحربي، طحنون الزعابي، خليل إبراهيم، تيجالي، عبد الله أنور
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