الهلال يحسم موقف عطيف من مواجهة الأهلي خلال تدريبات اليوم

يحسم نادي الهلال اليوم السبت موقف لاعب الوسط عبد الله عطيف من مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم ، بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال تدريبات الخميس مما أبعده عن مران الجمعة .

ومن المتوقع أن يُحدد الجهازان الطبي والفني مدى قدرة عبد الله عطيف على خوض اللقاء من عدمه خلال تدريبات اليوم.