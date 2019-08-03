رجل أعمال التواصل الاجتماعي.. كم يجني محمد صلاح بمنشور واحد على إنستغرام؟

الشهرة والنجومية دائماً ما تدر الأموال على أصحابها من كل مكان، وهذا هو نفس حال لاعبي كرة القدم، الذين إذا رفعوا إعلاناً واحداً على حساباتهم الشخصية على موقع الصور "إنستغرام" يحصدون الأموال مقابله.

إنستغرام محمد صلاح

وكشف تقرير عن أن النجم المصري محمد صلاح الملقب بالكينج المصري في إنجلترا يحصل على 165 ألف دولار، في مقابل نشر إعلان واحد فقط على حسابه الشخصي على إنستغرام، حيث يتابعه ما يزيد على 30 مليون شخص حول العالم، محتلاً بذلك المركز الـ12 في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للأرباح من إنستغرام.

وتصدر القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفينتوس الإيطالي، الذي يتابعه ما يزيد على 176 مليون شخص على إنستغرام، وتبلغ قيمة المنشور الإعلاني الواحد على حسابه على إنستغرام 975 ألف دولار.

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ليونيل ميسي

وجاء النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا في المركز الثاني، بعدد متابعين يزيد على 121 مليون شخص، ويحصد في المنشور الإعلاني الواحد على صفحته 722 ألف دولار.

ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، وقع في المركز الثالث، ويحصد 521 ألف دولار في المنشور الإعلاني الواحد، ويتابعه ما يزيد على 123 مليون شخص حول العالم.