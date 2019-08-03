كل ما تريد معرفته عن نادي ألميريا الإسباني الذي اشتراه المستشار تركي آل الشيخ؟

في خطوة جديدة في المجال الرياضي، اشترى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي بيراميز المصري سابقا، نادي ألميريا الإسباني، ولكن ما هو نادي ألميريا الإسباني، وماذا عن تفاصيل عملية نقل ملكيته للمستشار تركي آل الشيخ؟.

ألميريا هو نادي يقع في مدينة المرية بمنطقة أندلوسيا في إسبانيا، ينافس في في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تم تأسيسه في 28 يونيو 2001.

نادي ألميريا الإسباني

ألميريا نشر صورة المستشار تركي آل الشيخ بقميص الفريق، معلنا عبر موقعه الرسمي، عن تبرع رئيس الهيئة العامة للترفيه بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم الفريق الإسباني.

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وفي تقرير لها كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن بلوغ صفقة شراء النادي الإسباني 20 مليون يورو.

تركي آل الشيخ

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قد قام بشراء نادي الأسيوطي المصري، في الصيف الماضي، وقام بتغيير اسمه لـ"بيراميدز"، وحقق به نجاحا كبيرا في الدوري المصري، ونقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يتم بيعه خلال الأيام الماضية معلنا عزمه خوض تجربة جديدة متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.