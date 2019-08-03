شكرا لقرائتكم تفاصيل "وفاء" معروف يوسف للزمالك .. رفض استغلال الخطأ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام النيجيري معروف يوسف، لاعب الزمالك، بلمسة وفاء مع مسئولي القلعة البيضاء، للتأكيد على رفضه افتعال أى أزمات مع ناديه، بعد تلقى فرصة الرحيل بالمجان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وقرر اتحاد الكرة، خلال الموسم الحالي، السماح لكل نادي بإعارة لاعبان فقط أجانب، وقام الزمالك حاليا بإعارة 3 لاعبين أجانب هم الإيفواري رزاق سيسيه لنادي الاتحاد السكندري والمغربي حميد أحداد لنادي الرجاء البيضاوي والكونغولي كاسونجو لنادي الوداد، وبالتالي يحق لمعروف يوسف الرحيل بالمجان حالا عدم قيده فى قائمة الموسم الجديد.

ويرفض معروف يوسف افتعال أى أزمات مع الزمالك، حيث ينتظر حسم مصيره مع القلعة البيضاء، بالتراضي بعد الاتفاق مع مسئولي ناديه حول وجهته القادمة، خاصة بعدما تلقي عدة عروض من أندية عربية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.