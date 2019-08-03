شكرا لقرائتكم بطل جنوب أفريقيا يؤجل إعلان أسم مدرب الزمالك الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب نادي أورلاندو بايرتس، بطل جنوب أفريقيا، فى تأجيل إعلان أسم المدير الفنى الجديد لنادي الزمالك، خلال الموسم الكروى المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك، قام النادي الأبيض، بالتفاوض مع الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لبطل جنوب أفريقيا لتولي تدريب القلعة البيضاء، بالموسم الجديد.



ميلوتين سريديويتفيتش

وأعلن نادي الزمالك، عزمه التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم الكروى المقبل، خلفا لخالد جلال الذى تولي المسئولية فى نهاية الموسم عقب رحيل السويسرى جروس.

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أضاف المصدر أن المدرب الصربي أخطر مسئولو نادي الزمالك، بتمسك نادي أورلاندو بايرتس بخدماته ورفض رحيله وبالتلي قام بالاعتذار عن قبول العرض الأبيض نظرا لارتباطه بتعاقد مع بطل جنوب أفريقيا لمدة موسم آخر.

كشف المصدر الزملكاوى، أن المدرب الصربي وافق على العرض الأبيض والعمل فى الدوري المصري بالموسم الجديد، لكن تمسك النادي الجنوب أفريقي بخدماته أدى لغلق ملف قدومه بشكل نهائي والبحث عن مدرب بديل.

ويمتلك ميشو مسيرة تدريبية جيدة، حيث تولى تدريب منتخب أوغندا قبل تواجده مع بطل جنوب أفريقيا وينافس مصر على تذكرة التأهل لكأس العالم الأخيرة فى روسيا ومنذ توليه تدريب أورلاندو يقدم نتائج جيدة حيث قاده فى 78 مباراة وحقق 37 انتصار وتعادل فى 26 مباراة وخسر 15 لقاء.

ويتولى طارق يحيي، المسئولية الفنية لفريق الزمالك، بشكل مؤقت بعدما قرر مجلس الإدارة تكليفه بإدارة مباراتي ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر إقامة مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، بالقاهرة.