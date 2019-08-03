شكرا لقرائتكم بعد توليه المهمة 7 أيام.. طارق يحيى يستعين بتقرير خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تم تعيينه مديرا فنيا لمدة أسبوع على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك اطلع طارق يحيى المدير الفنى المؤقت على التقرير الفنى الذى أعده خالد جلال المدير الفني السابق والذي رحل عقب الخسارة أمام النادي الأهلي بهدف دون رد بالإضافة إلى ضياع لقب الدوري ويتولي طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت وبالتحديد لحين الانتهاء من مواجهة بطل الصومال وتعاقد إدارة النادي مع مدير فنى أجنبي. Advertisements و طلب "يحيى" الاطلاع على التقرير الفنى لخالد جلال من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة بالفريق قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

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