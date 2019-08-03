تعرف على ملاعب الزمالك في إفريقيا...

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ويستعد الزمالك لضربة البداية في البطولة وستكون بخوض مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي سيقود الزمالك خلالها طارق يحيى المدير الفني المؤقت ، وكان الفريق الأبيض قد عاد للمشاركة بها بعدما احتل وصاية الدوري برصيد 72 نقطة خلف الأهلي المتوج بالبطولة برصيد 80 نقطة ،
وكان مرتضي منصور رئيس الزمالك قد أكد علي إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر بعد الحصول علي موافقة بطل الصومال.
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