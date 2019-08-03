شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد غرامة مارتيمو رغم رحيل محمد إبراهيم .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادي الزمالك، فى الوقت الحالي، قيمة باقى الغرامة الموقعة على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق السابق، لصالح نادي مارتيمو البرتغالي.

ورحل محمد إبراهيم عن صفوف الزمالك، منذ ساعات بعد انتقاله لصفوف مصر المقاصة، نظير تقاضى القلعة البيضاء، 5 ملايين جنيه.

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وسيقوم مسئولو الزمالك بسداد باقى قيمة غرامة محمد إبراهيم، حتى لا يتعرض النادي لأى عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولن يتمكن الزمالك من خصم قيمة غرامة مارتيمو من مستحقات محمد إبراهيم بعد تقاضى اللاعب كافة قيمة مستحقاته قبل الانتقال لنادي مصر المقاصة.