شكرا لقرائتكم فراعنة اليد في مقدونيا استعدادا لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب مصر لناشئى اليد 2000 إلى مقدونيا يوم الأثنين القادم إستعدادا لانطلاق كأس العالم المقرر إقامته هناك بدءا من الثلاثاء المقبل، ويقع منتخب ناشئين اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من ، فرنسا و السويد و المجر وكندا وتايوان.

ويتواجد منتخب ناشئين اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، ومدربه حسين زكى، فى معسكر مغلق بصربيا إستعدادا لهذه البطولة من أجل تحقيق حلم الحصول على ميدالية مثل منتخب الشباب الذى توج مؤخرا ببرونزية مونديال أسبانيا.