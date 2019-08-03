شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المواجهة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى ، عقد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم
وأكد طارق يحيى للاعبين إن مهمته في القيادة الفنية مؤقتة لحين تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى يتولي زمام الإمور، متمنيًا منهم مساعدته فى تلك الفترة المؤقتة للظهور بأحسن صورة وارضاء الجماهير الحزينة على ضياع لقب الدورى وخسارة القمة أمام الأهلى.
وتحدث طارق يحيى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة طى صفحة المرحلة الماضية بحلوها ومرها، والتركيز خلال الفترة المقبلة والانطلاقة القوية أمام بطل الصومال، محذرًا من التهاون بالخصم أو التخاذل فى ضربة البداية والتى ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو التتويج بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المواجهة الإفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.