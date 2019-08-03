شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المواجهة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى ، عقد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم

وأكد طارق يحيى للاعبين إن مهمته في القيادة الفنية مؤقتة لحين تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى يتولي زمام الإمور، متمنيًا منهم مساعدته فى تلك الفترة المؤقتة للظهور بأحسن صورة وارضاء الجماهير الحزينة على ضياع لقب الدورى وخسارة القمة أمام الأهلى.

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