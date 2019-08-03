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الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مدرب مدغشقر...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، حقيقة مفاوضات مسئولي نادي الزمالك، مع الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض بالموسم الكروى الجديد.

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وأعلن نادي الزمالك، عزمه التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم الكروى المقبل، خلفا لخالد جلال الذى تولي المسئولية فى نهاية الموسم عقب رحيل السويسرى جروس.

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كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن التفاوض مع مدرب منتخب مدغشقر لم يحدث بشكل رسمي، وإنما تواصل النادي الأبيض مع بعض وكلاء اللاعبين الذين أكدوا ترحيب المدرب الفرنسي بتولي المسئولية حال طلب منه ذلك.

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أضاف المصدر أن الزمالك لم يستقر بشكل نهائي على تولي ديبوي المسئولي الفنية للفريق الأبيض بالموسم الجديد، بدليل عدم التفاوض معه رسميا، حيث يتم حاليا استطلاع رأى أكثر من مدرب لمعرفة موقف كل مدرب من تدريب الفريق، وسيتم اختيار أفضل أسم من بينهم فى نهاية المطاف.

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ويتولى طارق يحيي، المسئولية الفنية لفريق الزمالك، بشكل مؤقت بعدما قرر مجلس الإدارة تكليفه بإدارة مباراتي ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر إقامة مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، بالقاهرة.

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