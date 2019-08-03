شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد آمال أفريقيا للثلاثى المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الأهلي، آمال القيد فى القائمة الأفريقية، للثلاثي المصاب محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، بعد استبعادهم من القائمة الأولية المرسلة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ ساعات.

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وقام مسئولو النادي الأهلي، بالحديث مع الثلاثى المذكور، والتأكيد على وجود فرص كبيرة لقيدهم بالقائمة الأفريقية خلال فترة القيد الثانية، خاصة أن سبب الاستبعاد من القائمة الأولي هو عدم الجاهزية من الناحية الطبية ورفض مسئولي النادي المجازفة بتواجد أى لاعب غير جاهز بنسبة 100% لخوض مباريات الدورين الـ64 والـ32.

وشدد ثلاثى الأهلي لمسئولي القلعة الحمراء، تقبل الأمر وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة القادمة، للعودة سريعا للملاعب والتألق من جديد بالقميص الأحمر، للتواجد فى القائمة الأفريقية بعد مرور الفريق من مرحلة الأدوار التمهيدية.