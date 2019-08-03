شكرا لقرائتكم بوصلة لجنة الحكام تتحول إلى محمد حافظ لخلافة عصام عبدالفتاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم مناداة بعض الأصوات بإسناد تلك المهمة إلى واحد من خارج منظومة التحكيم، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تردد اسم محمد حافظ، الحكم الدولى السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، ضمن دائرة المرشحين بقوة لرئاسة لجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح ، لاسيما وأنه بعيد عن صراعات الحكام وليس محسوبا على أى جبهة، وكان محمد حافظ رئيسا للجنة الحكام عام 2005 وتحديدا فى عهد اللواء الدهشورى حرب عندما كان رئيسا للجبلاية.

وفى ظل اتفاق مسئولى الجبلاية فيمما بينهم على عدم إسناد تلك المهمة إلى أحد الحكام السابقين، إلا أن البوصلة تغيرت تماما، وقد تشهد تعيين أحد الحكام السابقين، لإدارة لجنة الحكام فى الفترة القادمة.

Advertisements

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن إسم الرئيس الجديد للجنة الحكام خلال الساعات المقبلة، خلفا لعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة الذى استقال عقب خروج منتخب مصر من أمم افريقيا 2019.

وهناك العديد من الاسماء المرشحة لقيادة سفينة التحكيم أبرزها جمال الغندور وأحمد الشناوى و فى العضوية ترشيح الكثير من الاسماء أبرزها سمير عثمان ومحمد فاروق وياسر عبد الرؤوف وفهيم عمر وأيمن ديجيش ومحمد عبد القادر .