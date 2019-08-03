شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى يعلن جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب قد نفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل بعد أن أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ، تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.
كما أكد الجهاز الفني أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتواجد في تدريبات الكرة.
ويسير محمد محمود بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، موضحين أن اللاعب يؤدي يوميًا تدريبات تأهيلية في الجيم ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب، بجانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفنى يعلن جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى التدريبات الجماعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.