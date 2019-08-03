شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى يعلن جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلى عن جاهزية شريف إكرامي حارس مرمى الفريق للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن ، حيث إن اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة

وكان اللاعب قد نفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل بعد أن أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ، تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

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كما أكد الجهاز الفني أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتواجد في تدريبات الكرة.

ويسير محمد محمود بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، موضحين أن اللاعب يؤدي يوميًا تدريبات تأهيلية في الجيم ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب، بجانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.