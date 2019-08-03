شكرا لقرائتكم طارق يحيى يقود المرحلة الثانية من تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة ديكادها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى ، أبلغ طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، لاعبو الفريق بالتجمع فى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بمقر النادى فى ميت عقبة لخوض المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية

وتغيب عن المران الصباحى للزمالك كلا من طارق حامد ومحمد علاء لحصولهم علي راحة باذن من الجهاز الفنى. Advertisements

وكان الزمالك خاض تدريبات صباحية فى صالة الجيم، فى إطار تجهيز اللاعبين وخاصة الصفقات الجديدة التى تم إبرامها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال..وتحدث طارق يحيى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة طى صفحة المرحلة الماضية بحلوها ومرها، والتركيز خلال الفترة المقبلة والانطلاقة القوية أمام بطل الصومال، محذرًا من التهاون بالخصم أو التخاذل فى ضربة البداية والتى ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو التتويج بالبطولة.