هانيا الحمامى تتأهل لنهائى بطولة العالم للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل فازت هانيا الحمامي على مواطنتها المصرية فريدة محمد بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وبهذه النتيجة تأهلت البطلة المصرية إلى المباراة النهائية ببطولة العالم لناشئي الإسكواش المقامة حاليا في كوالالمبور بماليزيا.
وضمنت مصر لقب السيدات في بطولة العالم، حيث تواجه هانيا الحمامي مواطنتها المصرية جنا شيحة لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية للبطولة.
وجاءت نتيجة الأشواط التي جمعت الثنائي المصري كالتالي:11-8, 11-6, 4-11, 11-3.
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