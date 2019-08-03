بطل جديد يتأهل لنهائى الاسكواش ببطولة كوالالمبور...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري مصطفى السيرتي إلى نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة حاليا في كوالالمبور بماليزيا. وفاز السيرتي على مواطنه المصري عمر التركي في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 63 دقيقة. Advertisements وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 10-12, 11-8, 11-7. ويترقب مصطفى السيرتي الفائز من مباراة مصطفى عسل حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والانجليزي لويس أنديرسون في نصف نهائي البطولة.

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