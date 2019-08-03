شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض ودية جديدة بسبب الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، إقامة مباراة ودية، جديدة، أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بسبب الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء.

وطلب جهاز الأهلي، رؤية اللاعبين الجدد، داخل المستطيل الأخضر برفقة اللاعبين القدامي، لذا سيتم إقامة مباراة ودية ليتمكن الخواجة من مشاهدة كافة لاعبيه داخل الملعب، خاصة الثلاثى محمود متولي ومحمد مجدي قفشه والمالي ديانج.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان فى دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراتي الذهاب والعودة فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفقا لاتفاق الناديين.

وقام جهاز الأهلي بإعداد برنامج بدني خاص للثلاثى الجديد ديانج ومتولي وقفشة، لتنفيذه خلال الأيام الحالية استعدادا للمشاركة فى منافسات الموسم الجديد، بدء من موقعة بطل جنوب السودان فى دوري أبطال أفريقيا.