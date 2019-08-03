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شكرا لقرائتكم بتروجت يبيع فييرا للإنتاج الحربى بـ 2 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي الإنتاج الحربي، إجراءات التعاقد مع الإيفوارى محمد فييرا لاعب وسط بتروجت، نظير سداد 2 مليون جنيه للنادي البترولى.
وانضم فييرا لصفوف بتروجت، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وتألق بشكل ملفت خلال بداية الموسم الأخير، لكن شهد مستواه تراجعا ملحوظا فى نهاية الموسم، وهبط النادي البترولي لدوري القسم الثاني بعد إنهاء الموسم محتلا المركز الـ 16 بالترتيب العام للدوري الممتاز برصيد 35 نقطة.
ورحب بتروجت برحيل فييرا لأى نادي يرغب فى شرائه وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة مع نادي الإنتاج الحربي، الذى حسم الصفقة بشكل رسمي لصالحه.
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