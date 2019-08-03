شكرا لقرائتكم ناشئات السلة على موعد مع التاريخ الليلة أمام مالى بنهائى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلاً من: هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تامر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.
ووصلن ناشئات السلة لنهائي أفريقيا بعد خوض عدة مباريات حيث كانت أول مباراة امام جنوب افريقيا وتم إلغاؤها لانسحاب الاخير ثم خسر من مالى ، وتغلب على أوغندا .
وفى دور الثمانية فاز على تنزانيا، وواجه أنجولا فى قبل النهائي وفاز عليها أيضا.
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