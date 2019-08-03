شكرا لقرائتكم رئيس الأوكسا: مكافحة الفساد الرياضي تنشر الوعى من مصر مهد الرياضة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد ناصر أن تلك الحملة ستنطلق من مصر على اعتبار ان أرض الفراعنة مهد الرياضة الأفريقية، واستطاعت مصر أن تثبتت ذلك في مجال التنظيم والادارة وكأس الأمم الأفريفية دليل قوي على ذلك.
وأشار رئيس الأوكسا إلى أنه من الصعب أن تستطيع أي دولة أن تنجز ما أنجزته مصر في غضون شهور قليلة في تنظيم الكان 2019 .
وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا وجائزة الرياضة الافريقية، في مركز التعليم المدني بنادي الجزيرة .
والمؤتمر يقام بتنظيم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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