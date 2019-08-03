شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلى المنتظر محلى فقط ومليونى دولار للصفقة الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلفت إدارة النادى الأهلى لجنة التخطيط بالفريق، أمير توفيق مدير التعاقدات بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر أخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الأحمر . وحال نجاح الأهلى فى ضم المهاجم الأجنبي فانه سيتم قيده محلياً فقط بعد إرسال القائمة الأفريقية مؤخراً على أن يتم رفع أحد الأجانب المتواجدين في القائمة الافريقية على أن يكون الأنجولي جيرالدو أول المرشحين للاستبعاد ليتم قيد المهاجم الجديد حال التعاقد معه في يناير المقبل. من جهتهم رصد مسئولو النادي الأهلي مليوني دولار حوالى 35 مليون جنيه مصري للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements وأوصت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي. وشددت اللجنة على ضرورة التعاقد مع مهاجم يُجيد التعامل مع الكرات العرضية والرأسية ويكون له مخالب هجومية، خاصة وأن الاهلي عاني كثيراً الموسم المنقضي من تراجع مستوى المهاجمين ومن إهدارهما العديد من الفرص السهلة.

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