شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح الباب أمام رحيل ناصر ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن نجح مسئولوا النادي الأهلي فى ضم محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز، أصبحت الأمور أكثر سلاسه فيما يخص إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن الفريق يملك حالياً العديد من صناع اللعب بخلاف قفشة منهم صالح جمعة وعمار حمدي ووليد سليمان.

وضمت قائمة الأهلى الإفريقية 26 لاعباً وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات

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