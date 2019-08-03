شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح الباب أمام رحيل ناصر ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة الأهلى الإفريقية 26 لاعباً وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات
ودخلت عددة أندية محلية فى مفاوضات لضم ناصر ماهر، والذي قدم مستويات طيبة مع الأهلى هذا الموسم، قبل أن يخرج من حسابات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق فى الفترة الأخيرة، كما لم يتم قيد اللاعب فى القائمة الإفريقية.
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