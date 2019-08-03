مران الزمالك.. مشاركة الصفقات الجديدة.. استمرار غياب طارق وعلاء.. وتحذير من يحيى للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض فريق الزمالك تدريبه صباح اليوم السبت في صالة "الجيم" الخاصة بالنادي تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق وأنطونيو مدرب الأحمال استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

وشهد التدريب مشاركة الصفقات الجديدة؛ حيث حرص الجهاز الفني على التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في الفترة الحالية بعد العودة من الراحة.

وتغيب عن المران كلاً من طارق حامد ومحمود علاء لحصولهما على راحة بإذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه المسائي في الثامنة مساء اليوم على ملعب النادي.

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وعقد طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب؛ حيث طالبهم بضرورة التركيز في الفترة المقبلة والبحث عن بداية قوية أمام بطل الصومال.

وحذر يحيى اللاعبين من التهاون بالخصم أو التخاذل فى ضربة البداية والتي ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو التتويج بالبطولة.

وأكد طارق يحيى للاعبين أن مهمته في القيادة الفنية مؤقتة لحين تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى يتولي زمام الإمور، متمنيًا منهم مساعدته في تلك الفترة المؤقتة للظهور بأحسن صورة وإرضاء الجماهير الحزينة على ضياع لقب الدوري وخسارة القمة أمام الأهلي.