"ضيع الدوري وجايب مدرب نزل درجة تانية".. رضا عبد العال ينتقد رئيس الزمالك ونجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رئيس ناديه الحالي؛ بسبب إدارة فريق كرة القدم والتغييرات فى الجهاز الفني محملا إياه ضياع بطولة الدوري الممتاز.

وقرر رئيس الزمالك تعيين طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتا لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال "عبدالعال": "لا أعلم الأساس الذي تم عليه إقالة خالد جلال والاستعانة بجهاز فني مؤقت يقوده طارق يحيى، فرئيس الزمالك هو من أتى بالمدرب الذى وافق على رحيله".

وأضاف: طارق يحيي هبط ببتروجت درجة ثانية، وكاد يهبط بسموحة، فما هى مؤهلاته ليقود الزمالك؟

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واستطرد: مين طارق يحيي اللى يمسك الزمالك في الوقت ده؟

وتابع عبدالعال: "مع احترامي لأحمد وأمير مرتضي ونزاهتهما، ولكنهما غير مختصين بكرة القدم، هذه الحقيقة وعلى رئيس الزمالك أن يستعين بالمختصين".

وفسر: "أمير مرتضى لا يصلح لإدارة الأمور الفنية، هو لم يمارس كرة القدم، ولا يستطيع مناقشة المدرب الذى يتفاوض معه فى الأمور الفنية.

وأنهى: "أسهل دور ضاع من الزمالك بسبب رئيسه وأمير وجروس".