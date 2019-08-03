"أقدم من الأسيوطي بـ7 سنوات ومهد مدرب أرسنال".. ما نعرفه عن نادي تركي آل الشيخ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

استحوذ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السابق، مالك نادي بيراميدز المصري السابق- على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، أمس الجمعة، مع ألفونسو جارسيا جابارون، المالك القديم للنادي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آل الشيخ دفع 20 مليون يورو نقدًا، إضافة لسبعة ملايين أخرى لتسوية ديون النادي.

وأكد نادي ألميريا عبر موقعه الرسمي أن آل الشيخ سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم الفريق الإسباني من أجل العودة لمنافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني مرة أخرى.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نادي ألميريا الذي استحوذ عليه تركي آل الشيخ:

المدينة

يقع نادي ألميريا في المدينة التي تحمل الاسم نفسه وهي مدينة إسبانية أندلسية وعاصمة مقاطعة ألميريا، وتقع في جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسط.

التأسيس

تأسس نادي ألميريا في 28 يونيو 2001 بعد دمج ناديي ألميريا الرياضي ونادي مجموعة ديبورتيفو ألميريا اللذان كانا يمثلان المدينة الإسبانية في الماضي.

الملعب

يخوض النادي الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني مبارياته على ملعب "مديترنيانو" والذي يعني "البحر المتوسط"، والذي تم افتتاحه رسميا في عام 2004، ويتسع لقرابة 15 ألف مشجع تقريباً.

المشاركة الأولى في الليجا

صعد نادي ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى في تاريخه في عام 2007، حيث شارك في ذلك الموسم تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لنادي أرسنال.

وحقق نادي ألميريا خلال أول مباراة له في الليجا انتصاراً هاماً على نادي ديبورتيفو لاكورونيا على ملعبه الريازور بنتيجة (3-0).

ويعتبر موسم 2007-2008 هو أفضل مشاركات النادي الإسباني في تاريخ الليجا الإسبانية، حيث احتل وقتها على أفضل مركز له خلال مشاركاته الـ6 في دوري الدرجة الأولى وهو المركز الثامن.

الهبوط

استمر نادي ألميريا في منافسات الليجا لمدة 4 مواسم حتى موسم 2010-2011، عندما هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد تذيله لجدول الدوري وقتها.

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وعلى الرغم من هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أنه حقق أكبر إنجاز في تاريخ النادي بوصوله إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لملاقاة برشلونة، ولكنه ودع المسابقة بعد الخسارة بنتيجة إجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (8-0)، بواقع (5-0) في مباراة الذهاب و(3-0) في مباراة الإياب.

عودة

شهد موسم 2013-2014 لمنافسات الليجا الإسبانية عودة ألميريا مرة أخرى بعد غيابه لموسمين، واحتل وقتها المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري.

وعاد النادي للهبوط مرة أخرى لدوري الدرجة الثانية بعد إخفاقه في موسم 2014-2015 واحتلاله للمركز الـ19 في الدوري.

ولم يصعد ألميريا إلى الليجا منذ ذلك الوقت، واحتل المركز الـ10 في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

مدير تنفيذي مصري

وتولى محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، مهام المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني.

وأصبح العاصي أول مصري يتولى منصب المدير التنفيذي لناد إسباني، بعد تكليفه من تركي آل الشيخ، المالك الجديد لنادي ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان تركي آل الشيخ اعتمد على محمد العاصي في تجربته الاستثمارية بنادي بيراميدز في الدوري المصري خلال الموسم المنتهي.

مدرب جديد

وستكون أحد أبرز التغييرات في النادي بعد استحواذ مالك نادي بيراميدز السابق عليه، هو تغيير الطاقم الفني بقيادة أوسكار فيرنانديز، والذي ستتم إقالته بعد شهر ونصف فقط من تولي مهمة تدريب ألميريا، وسيتولى البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني الجديد للفريق.

وكان تركي آل الشيخ ألمح في تغريدة له على موقع "تويتر" أن بيدرو مانويل المدير الفني لنادي التعاون السعودي سيشاركه في مشروع جديد قريباً، حيث التقط صورة مع المدرب وكتب: "شرفني بيدرو إيمانويل ونقاش عن مشروع قريب".