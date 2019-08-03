باسم علي لمصراوي: جلسة عبد الحفيظ تُحدد مصيري مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال باسم علي ظهير أيمن الأهلي، إن هناك جلسة ستجمعه بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ للحديث عن مستقبله مع الفريق الأحمر.

وأضاف باسم علي في تصريحات لمصراوي: "أمتلك أكثر من عرض محلي للرحيل عن الأهلي ويتم التواصل معي بشكل مباشر، لكن لم أستقر حتى الآن على وجهتي المقبلة، سأحسم كل الأمور خلال الجلسة التي ستجمعني بمدير الكرة".

وعلم الخليج 365 أن ناديي المقاولون العرب والإسماعيلي جدًدا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب،بجانب عرضا أخر من نادي سموحة.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، باسم علي من حساباته في دوري الأبطال الإفريقي ولم يقم بقيده في القائمة،مما يمهًد الطريق أمام اللاعب للرحيل عن ناديه بعد الانضمام له في صيف 2014 قادما من صفوف المقاولون العرب.