مصر تحقق أول ميدالية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( أ ش أ):
حققت مصر أول ميدالية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 يوليو وحتى الرابع من أغسطس الجاري.
وفاز المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف اليوم (السبت) بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف داخل المياه المفتوحة ، عقب حصوله على المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا .
ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد ، لوجي ياسر ، وسلمي رمضان ، ومحمود وليد ، حيث سجلوا ساعة و21 دقيقة وثلاث ثوان.
وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي تهنئة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومجلس إدارته بفوز مصر بأول ميدالية في بطولة العالم لسباحة الزعانف المقامة حاليا بشرم الشيخ ، وطلب الوزير من الشاذلي نقل تهنئته إلى اللاعبين الفائزين متمنيا لهم دوام النجاح.
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