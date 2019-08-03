خليل نيمار وحمدي الزوي يخضعون لفترة معايشة بالإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته اليومية على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد والبطولة العربية. حيث شهد المران مشاركة خليل نيمار لاعب الزمالك السابق، وحمدي الزوى لاعب نادى انبى ليخضعوا فترة معايشة مع الفريق قبل تفعيل عقودهم. وكان الدراويش قد حصل على توقيع هذا الثنائي ولكنه فضل مشاركتهم مع الفريق وخضوعهم للاختبار تحت أنظار الجهاز الفني وإصدار قرار تفعيل عقودهم اما رحيلهم عن الفريق.

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