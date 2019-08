شاهد.. وصول ماجواير لمقر تدريبات مانشستر يونايتد

وصل هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الإنجليزي لمقر تدريبات مانشستر يونايتد، بعدما نجحت إدارة الشياطين الحمر في ضم المدافع صاحب الـ26 عامًا.

وأشارت التقارير، إلى مانشستر يونايتد حسم صفقة ماجواير بعد موافقة إدارة ليستر سيتي، العرض المقدم، 80 مليون جنيه إسترليني.

Footage of Harry Maguire’s transport arriving at the AON Training Complex at Carrington #mufc @utdreport pic.twitter.com/zcQexlizyD — Arron Wan-Bissaka 🇾🇪 (@AR05RON) August 3, 2019

وتابعت التقارير أن المدافع ليستر سيتي سيوقع مع مانشستر يونايتد بعقد يمتد لـ5 سنوات بالإضافة لـخيار التجديد لمدة سنة إضافية، وسيحصل ماجواير على راتب أسبوعي

رفقة الشياطين الحمر يبلغ 190 ألف إسترليني.

وكان براندن رودجرز مُدرب ليستر سيتي أكد اتفاق ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد من أجل ماجواير، مضيفًا: " نعم كانت هُنالك اتصالات بين الناديين، تم الاتفاق على رسوم الانتقال، الآن أصبح لدى هاري فرصة للتحدث مع مانشستر يونايتد بخصوص البنود الشخصية، هذا مهم بالنسبة له، ثم بعد ذلك سيقوم بالكشف الطبي، اتمنى التوفيق له ".