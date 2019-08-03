شاهد.. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة

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وجه النادي الأهلي رسالة تهنئة، إلى مدافعه السابق، وائل جمعة، الذي يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 44.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لوائل جمعة معلقًا عليها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة، نتمنى لك عيد ميلادسعيد".
ولعب وائل جمعة لصفوف النادي الأهلي منذ عام 2001 وحتى 2014، تخلل تلك الفترة إعارة لمدة موسم إلى السيلية القطري.
وحصد جمعة مع النادي الأهلي العديد من الألقاب فحصل على الدوري الممتاز، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا،
كما حصل جمعة على بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر 3 مرات، في الثلاثية التاريخية أعوام 2006 و2008 و2010.
بالإضافة إلى حصوله على كأس العالم مع المنتخب العسكري في عام 2001، وتألق خلال البطولة التي كامنت بوابة انتقاله إلى الأهلي.
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