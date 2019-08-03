كل ماتريد معرفته عن وائل جمعة في عيد ميلاده الـ44

يحتفل اليوم، وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 44، ويعد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، والذي نال عن جدارة لقب الصخرة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز محطات اللاعب وائل جمعة :

ولد وائل جمعة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق في قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية في 3 أغسطس 1975، ولعب في مركز الدفاع وكان من ناشئي مركز شباب الشين

ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلي نادي غزل المحلة ثم إلي النادي الأهلي بعد التألق في بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل علي كأس أفضل لاعب في البطولة.

وأعير جمعة للعب في نادي السيلية القطري ثم عاد إلي النادي الأهلي مره ثانية بعد انتهاء عقده مع النادي القطري.

وشارك مع غزل المحلة في 82

مباراة وسجل خلالهما 6 أهداف، بينما شارك مع الأهلي في 232 مباراة سجل خلالهما 6 أهداف، بينما شارك مع المنتخب في 110 مباراة وسجل هدف وحيد.

وحصل وائل جمعة برفقة النادي الأهلي على 30 لقبًا محليًا وأفريقيًا، وحصل مع المنتخب على ثلاثة ألقاب أمم أفريقيا.

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وتوج مع الأهلي بـ8 ألقاب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل ثلاث مرات علي بطولة كأس مصر.

وتوج بدوري أبطال أفريقيا 6 مرات.

وكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات.

وحصل برفقة الشياطين الحمر علي كأس السوبر المصري 7 مرات.

برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادي الأهلي.