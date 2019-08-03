مصيلحي: اتحاد السلة يجني ثمار التخطيط الجيد

عبر عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته بإنجاز منتخب الناشئين ومنتخب الناشئات، بالتأهل لكأس العالم.

وقال مصيلحي، إن النجاح الذي حققه منتخبي الناشئين والناشئات، هو جني لثمار التخطيط الجيد للاتحاد بشكل عام، ولجنة المنتخبات بشكل خاص.

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات، أن

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اتحاد كرة السلة يضع خطط تبدأ من القاعدة، في سعيه نحو السيطرة على صدارة اللعبة في القارة السمراء.

وتتكون لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، من عمرو مصيلحي رئيسًا، وعضوية محمد عبدالمطلب نائب رئيس الاتحاد،

ورحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس الإدارة.

وبلغ منتخب مصر للناشئات كأس العالم لكرة السلة، بعد نجاحه في الفوز في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية برواندا على أنجولا 71-50.

وتوج منتخب الناشئين ببطولة أفريقيا، بعد فوزه على مالي 66-57 في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافتها الرأس الأخضر في الفترة بين الخامس وحتى الرابع عشر من يوليو .