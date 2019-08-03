حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة بمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ورين، والتي تنطلق في تمام الواحدة والنصف ظهراً، على استاد شينزن في الصين.

يخوض باريس سان جيرمان المباراة كبطل للدوري الفرنسي عن الموسم الماضي، وللمرة السابعة على التوالي يتواجد في مباراة السوبر.

وتختلف مواجهة السوبر الفرنسي هذا الموسم عن

الموسم السابق، ففي الموسم الماضي خاض باريس سان جيرمان المباراة بعد اكتساحه للألقاب المحلية، أما اليوم فيخوض المباراة كبطل للدوري فقط، ويسعى للمحافظة على اللقب للمرة السابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

ويغيب عن صفوف البي إس جي، الدولي البرازيلي نيمار، بسبب الإيقاف بعد شجاره مع مشجع

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في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق رين، بطل كأس فرنسا، سيدخل اللقاء بحذر خوفًا من انتفاضة ثأرية من باريس سان جيرمان، بعد أن تمكن رين من إحراز لقب الكأس على حساب الفريق الباريسي الموسم الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى المدير الفني جوليان ستيفان، لتكرار إنجازه وخطف لقب كأس السوبر الفرنسي من أحضان باريس سان جيرمان، ليحقق اللقب لفريق رين للمرة الأولى.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان ورين في كأس السوبر الفرنسي :