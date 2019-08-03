رسميًا.. سيدات الأهلي لتنس الطاولة أبطال أفريقيا

توج فريق تنس الطاولة للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت بنيجيريا عقب الفوز على فريق البنك التجاري النيجيري في النهائي،بنتيجة 3-صفر.
حيث فازت دينا مشرف على أوفيانج بنتيجة 3-2، وتغلبت سمارا، لاعبة الأهلي المحترفة، على سيسيليابنتيجة 3-صفر، كما فازت يسرا أشرف على جانيت بنتيجة 3-صفر، ليتوج الأهلي باللقب.
ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات تنس الطاولة، أشرف عبدالفتاح المدير الفني، طارق فوزي المدرب العام، وأحمد عياد مدرب الفريق.
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