رسميًا.. سيدات الأهلي لتنس الطاولة أبطال أفريقيا

توج فريق تنس الطاولة للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت بنيجيريا عقب الفوز على فريق البنك التجاري النيجيري في النهائي،

بنتيجة 3-صفر.

حيث فازت دينا مشرف على أوفيانج بنتيجة 3-2، وتغلبت سمارا، لاعبة الأهلي المحترفة، على سيسيليا

بنتيجة 3-صفر، كما فازت يسرا أشرف على جانيت بنتيجة 3-صفر، ليتوج الأهلي باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات تنس الطاولة، أشرف عبدالفتاح المدير الفني، طارق فوزي المدرب العام، وأحمد عياد مدرب الفريق.