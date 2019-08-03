رسميًا.. تنس طاولة إنبي يتوج ببطولة أفريقيا

توج رجال إنبي لتنس الطاولة بلقب بطولة إفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بأرضها في المباراة النهائية بنتيجة 3/1. وقدم الفريق البترولي أداء جيد في البطولة حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3 وتخطي فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3 وتخطي فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي ارونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني. ويترأس بعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالإضافة إلى أيمن زكريا المدير الفني للقطاع.

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