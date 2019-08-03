برشلونة يضمن مواصلة الأرباح من رحيل مالكوم

وضع نادي برشلونة الإسباني بند في عقد بيع لاعبه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، من أجل ضمان حقه في حال تألق اللاعب مستقبلاً.

وكان الجناح البرازيلي مالكوم انتقل أمس الجمعة، من صفوف برشلونة إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 40 مليون

يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن برشلونة وضع في عقد انتقال مالكوم إلى زينيت الروسي، بندًا يسمح له بالحصول على نسبة 7.5% من إعادة

بيع اللاعب إلى نادي آخر، في ظل احتمالية تألقه.

وكان برشلونة تعاقد مع مالكوم في الصيف الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي، قبل توقيع اللاعب مع روما.

ولكن مالكوم لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، كما إنه ابتعد عن دائرة اهتمام فالفيردي، المدير الفني للبرسا خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان.