مُحدث | جميع صفقات بايرن ميونخ في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني “نيكو كوفايتش”، حامل لقب الدوري الألماني (البوندسليجا) الموسم الماضي، بعد منافسة ساخنة مع بوروسيا دورتموند حتى الجولة الأخيرة.

ودخل بايرن ميونخ السوق الصيفي بطموح التعاقد مع بديل مناسب للهولندي المعتزل “آرين روبن” وللفرنسي الراحل عن صفوف الفريق “بلال ريبيري”، إلا أنه فشل في مسعاه على مدار شهري يونيه ويوليو، وسيعمل على سد تلك الفجوة في شهر أغسطس.

وترددت العديد من الأنباء حول إمكانية شراء بايرن للجناح الدولي الألماني الشاب “ليروا ساني” المستاء من كثرة جلوسه على دكة بدلاء مانشستر سيتي، دون استبعاد صانع الألعاب البرازيلي “فيليبي كوتينيو” الذي يواجه المجهول بعد انضمام جريزمان لبرشلونة هذا الصيف.

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وعاش عشاق بايرن ميونخ لحظات استثنائية مطلع هذا الصيف، حين قام النادي بإجراء أغلى صفقة في تاريخه حين اشترى الظهير الدولي الفرنسي “لوكاس هيرنانديز” من أتلتيكو مدريد نظير 80 مليون يورو.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم جدول خاص بصفقات بايرن ميونخ الجديدة بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف العملاق البافاري خلال الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية على مدار الميركاتو، لكن هذا متوقف على نشاط البطل القياسي للبوندسليجا “بايرن مونشن” في السوق، وحنكة مديره الرياضي “حسن صالح حميديتش” في التفاوض وإبرام الصفقات الجديدة.

سيشمل الجدول مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق أو الجديد، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. والجدول مخصص فقط بالصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات بايرن ميونخ في صيف 2019 اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة لوكاس هيرنانديز– قلب دفاع وظهير أيسر – 23 عامًا فرنسا / إسبانيا أتلتيكو مدريد – إسبانيا 80 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات بنجامين بافار – ظهير أيمن وقلب دفاع – 23 عامًا فرنسا شتوتجارت – ألمانيا 35 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات يان فيتي آرب – قلب هجوم– 19 عامًا ألمانيا هامبورج – ألمانيا 3 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات أليكس تيموسي آندرسون – جناح مهاجم – 18 عامًا السويد هلسينبورج – السويد 200 ألف يورو

الراحلون عن بايرن ميونخ في صيف 2019