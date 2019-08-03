مُحدث | جميع صفقات بايرن ميونخ في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني “نيكو كوفايتش”، حامل لقب الدوري الألماني (البوندسليجا) الموسم الماضي، بعد منافسة ساخنة مع بوروسيا دورتموند حتى الجولة الأخيرة.
ودخل بايرن ميونخ السوق الصيفي بطموح التعاقد مع بديل مناسب للهولندي المعتزل “آرين روبن” وللفرنسي الراحل عن صفوف الفريق “بلال ريبيري”، إلا أنه فشل في مسعاه على مدار شهري يونيه ويوليو، وسيعمل على سد تلك الفجوة في شهر أغسطس.
وترددت العديد من الأنباء حول إمكانية شراء بايرن للجناح الدولي الألماني الشاب “ليروا ساني” المستاء من كثرة جلوسه على دكة بدلاء مانشستر سيتي، دون استبعاد صانع الألعاب البرازيلي “فيليبي كوتينيو” الذي يواجه المجهول بعد انضمام جريزمان لبرشلونة هذا الصيف.
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وعاش عشاق بايرن ميونخ لحظات استثنائية مطلع هذا الصيف، حين قام النادي بإجراء أغلى صفقة في تاريخه حين اشترى الظهير الدولي الفرنسي “لوكاس هيرنانديز” من أتلتيكو مدريد نظير 80 مليون يورو.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم جدول خاص بصفقات بايرن ميونخ الجديدة بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف العملاق البافاري خلال الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية على مدار الميركاتو، لكن هذا متوقف على نشاط البطل القياسي للبوندسليجا “بايرن مونشن” في السوق، وحنكة مديره الرياضي “حسن صالح حميديتش” في التفاوض وإبرام الصفقات الجديدة.
سيشمل الجدول مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق أو الجديد، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. والجدول مخصص فقط بالصفقات التي تمت بشكل رسمي.
الراحلون عن بايرن ميونخ في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
ماركو فريدل – قلب دفاع – 21 عامًا
|
النمسا
|
فيردر بريمن – ألمانيا
|
3.5 مليون يورو
|
ماتس هوملز – قلب دفاع – 30 عامًا
|
ألمانيا
|
بوروسيا دورتموند – ألمانيا
|
30.5 مليون يورو
|
رافينيا – ظهير أيمن – 33 عامًا
|
البرازيل / ألمانيا
|
فلامينجو – البرازيل
|
انتقال حر
|
بلال ريبيري – جناح أيسر – 36 عامًا
|
فرنسا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
آرين روبن – جناح أيمن – 35 عامًا
|
هولندا
|
اعتزال نهائي
|
انتهاء العقد
|
خاميس رودريجيز – صانع ألعاب ومهاجم متأخر – 27 عامًا
|
كولومبيا / إسبانيا
|
ريال مدريد – إسبانيا
|
انتهاء إعارة مدتها 18 شهرًا
|
لارس ماي – قلب دفاع – 19 عامًا
|
ألمانيا
|
بايرن ميونخ “ب” – ألمانيا
|
–
|
كريستيان فروتشل – حارس مرمى – 19 عامًا
|
ألمانيا
|
بايرن ميونخ “ب” – ألمانيا
|
–
|
ماريتان شعباني – بوكس تو بوكس – 20 عامًا
|
ألمانيا
|
بايرن ميونخ “ب” – ألمانيا
|
–
|
رون ثوربين هوفمان – حارس مرمى – 20 عامًا
|
ألمانيا
|
بايرن ميونخ “ب” – ألمانيا
|
–
|
جوناثان ماير – ظهير أيسر – 19 عامًا
|
ألمانيا
|
ماينز – ألمانيا
|
1.5 مليون يورو
|
باول فيل – قلب دفاع وإرتكاز – 20 عامًا
|
ألمانيا
|
بايرن ميونخ “ب” – ألمانيا
|
–
|
يونج وو يونج – جناح أيمن وصانع ألعاب – 19 عامًا
|
كوريا الجنوبية
|
فرايبورج – ألمانيا
|
4.5 مليون يورو + بند خيار إعادة الشراء
|
هريستو كوفاشيف – حارس مرمى – 20 عامًا
|
بلغاريا
|
بالشيك – بلغاريا
|
انتقال حر
كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات بايرن ميونخ في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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